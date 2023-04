Alleen wonen is nu overal de norm

Lokale verschillen

De verandering van de huishoudens gaat niet overal even snel. Op sommige plekken is de evolutie zelfs omgekeerd. Neem het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: in vergelijking met de jaren negentig is het aandeel alleenwonenden er afgenomen, ook al is de groep in absolute cijfers gegroeid.

De groei van het aantal gezinnen, vooral met kinderen en in gemeenten als Molenbeek en Schaarbeek, duwt het aandeel alleenwonenden omlaag. Die laatste groep is wel nog goed voor bijna de helft van de Brusselse huishoudens.

In Vlaanderen en Wallonië is het belang en het gewicht van alleenwonenden de voorbije 30 jaar fel toegenomen. In 1992 bestond nog een kwart van de Vlaamse huishoudens uit één persoon, vandaag is dat al bijna een op de drie.

In Wallonië nam het aandeel eenpersoonshuishoudens nog duidelijker toe: van minder dan 30 procent begin jaren 90 naar 37 procent vorig jaar. Volgens de prognoses van het Planbureau zou het aandeel alleenwonenden in Wallonië tegen 2070 dat in het Brussels Gewest zelfs overtreffen.

Vergrijzing

De belangrijkste verklaring voor het toenemende belang van alleenwonenden is de vergrijzing, zegt Dimitri Mortelmans (UAntwerpen), een socioloog en expert op het vlak van familie en relaties.

'Dat heeft te maken met de hogere levensverwachting, maar het hangt ook samen met de expliciete wens van veel mensen om langer zelfstandig te blijven. Vroeger ging je bijna vanzelfsprekend op je 70ste naar een woonzorgcentrum, vandaag is het rusthuis voor als het niet meer anders kan. We zien ook dat veel ouderen die hun partner overleven nog jaren alleen blijven wonen.'