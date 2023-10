Waar vloeit uw belastinggeld naartoe?

De recentste beschikbare gegevens dateren uit 2021. De impact van de covidpandemie op de overheidsrekeningen is dus meegenomen, de gevolgen van de Oekraïne-, energie- en inflatiecrisis in 2022 en 2023 nog niet. Toch blijft de oefening relevant: de overheidsuitgaven in ons land zijn al jaren structureel hoog. Bovendien blijkt België vrij goed in het opvangen van crisissen, maar is het minder bedreven in het terugbrengen van de uitgaven nadien, leert analyse van de financiële crisis door de Nationale Bank.

Zoals altijd wordt het zaak balans te zoeken tussen de hoge overheidsuitgaven en ontoereikende inkomsten. Maar waar geven onze overheden eigenlijk vooral geld aan uit? Op basis van gedetailleerde cijfers van de Nationale Bank over de verschillende domeinen en overheidsniveaus heen kunnen we de uitgavenposten identificeren en vergelijken.

De regering-Jambon sloot halfweg september een akkoord over de Vlaamse begroting, nu is de regering-De Croo aan zet om ook federaal de begrotingsopmaak voor 2024 rond te krijgen. Ten laatste komend weekend wil de premier landen met die begroting. Hoe groot de begrotingsinspanning wordt, is deze week voer voor discussie.

Na de Vlaamse regering buigt ook de federale Vivaldi-coalitie zich over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen beloven een stevige kluif te worden, maar wat is de inzet eigenlijk? De Tijd legt de stroom van uw belastinggeld naar elk overheidsdomein bloot, van de uitgaven aan de administratie tot de berg voor de sociale zekerheid.

Totale overheidsuitgaven 279 miljard €

In 2021 spendeerden de verschillende overheden in ons land samen net geen 279 miljard euro. Gemeten in aandeel van het bruto binnenlands product (bbp) geldt België met 55,5 procent als een van de vijf landen met de grootste overheidsuitgaven in de Europese Unie. Alleen in Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk en Finland ligt dat cijfer hoger.

Volgens de verdeling van de Nationale Bank vallen de uitgaven van de Belgische overheden uiteen in tien categorieën.

De uitgaven voor sociale bescherming vallen meteen op. Van elke 100 euro die wordt uitgegeven, vloeit 38 euro naar de pensioenen en uitkeringen.

De pensioenen en ouderenzorg zijn veruit de grootste uitgavenpost in ons land. In totaal ging het in 2021 om ruim 48 miljard euro, ruim een zesde van alle overheidsuitgaven.

Daarbovenop komt 7,6 miljard euro voor de overlevingspensioenen - het pensioen dat de langstlevende huwelijkspartner toekomt - en enkele verwante categorieën. Zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk krijgen en houden is in die optiek een belangrijke uitdaging.

In vergelijking met de pensioenen is het budget voor de werkloosheidsuitkeringen met 10,3 miljard eerder beperkt. De uitgaven voor langdurig zieken en inactieven zijn met 18,5 miljard euro een pak groter. Bovendien zitten die al jaren in de lift.

Naast de sociale bescherming is ook de gezondheidszorg in België een belangrijke uitgavenpost.

In 2021, en onder druk van de coronacrisis, spendeerde de overheid ruim 43 miljard euro aan de financiering van de ziekenhuizen, de terugbetaling van ambulante zorg en tegemoetkoming in de kosten van medicijnen. De toename van de uitgaven voor gezondheid is sterk gelinkt aan de snelle vergrijzing van de bevolking.

De uitgaven voor de sociale zekerheid - het geheel qua sociale bescherming en de gezondheidszorg - zijn goed voor meer dan de helft van het totale overheidsbudget. In vergelijking met de rest van Europa liggen de sociale uitgaven hoog in België.

Met bijna 35,5 miljard is ook het economisch beleid vrij prijzig. De lijst domeinen die onder die noemer vallen, is lang: van loonsubsidies over dienstencheques tot uitgaven voor het openbaar vervoer en mobiliteit.

Vooral de loonsubsidies, veelal ingevoerd ter compensatie van de hoge loonkosten, zijn aan de hoge kant. De Nationale Bank noemde die loonsubsidies eerder 'onproductief'. Een fiscale hervorming zou meer soelaas brengen. Ondanks verwoede pogingen liep die fiscale hertekening eerder dit jaar op een sisser af.

Ook de werking van de overheid vormt een grote slokop. Alles samen gaat het om bijna 35 miljard euro, inclusief de rentelasten. Zowat een derde daarvan wordt verdeeld over de overheidsdiensten, zoals de FOD Financiën of Buitenlandse Zaken, de verschillende parlementen, regeringen en kabinetten in ons land en het koningshuis.