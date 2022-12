Het jaar van de gaskraan en de stroomprijs

Niets was het voorbije jaar zo prominent in het nieuws als energie. De Russische inval in Oekraïne leidde tot vragen over de gasbevoorrading en deed de facturen voor gezinnen en bedrijven exploderen. De Tijd gidst je door de prijspieken en verbruiksbeperkingen in 16 bepalende momenten.

Door Olaf Verhaeghe, Thomas Roelens, Thomas Segers en Raphael Cockx

'Hoe reageert de gasprijs? En wat betekent dat voor de factuur?' Die twee vragen doken het voorbije jaar continu op. Op onze redactie, bij onze lezers, bij bedrijfsleiders en in de politiek. Niets beheerste het voorbije jaar zo als gas en elektriciteit.

Hoe zat het weer met Russische gasleveringen via onderzeese pijpleidingen? In welke mate beperkten we echt ons gasverbruik? En hoe is het elektriciteitslandschap na een jaar vol schommelingen veranderd? Het jaaroverzicht van De Tijd neemt je mee door de energierollercoaster die 2022 was.

Prijzen waren al hoog

Beginnen doen we al voor de start van het nieuwe jaar. In de laatste weken en maanden van 2021 klimt de Europese referentieprijs voor aardgas, de TTF-prijs, stelselmatig omhoog. Een rechtstreeks gevolg van de oplopende spanningen tussen Rusland en buurland Oekraïne en de nasleep van de moeilijkheden bij het vullen van de gasvoorraden in Europa. Van een normale gasprijs - 20 à 25 euro per megawattuur - is al even geen sprake meer. Eind december 2021 ligt de prijs ongeveer vijf keer zo hoog.

In ons land baren de faillissementen van enkele kleine energieleveranciers zorgen en groeit de onzekerheid over de oplopende energiefacturen. Om onaangename verrassingen bij de eindafrekening te vermijden gaan voorschotten bij veel mensen omhoog. In een poging de koopkracht van de Belgische gezinnen te stutten kondigt premier Alexander De Croo (Open VLD) begin 2022 een eerste pakket met energiemaatregelen af. Het zou niet het laatste zijn.