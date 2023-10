Jong, klein en vooral Vlaams: aantal faillissementen op weg naar records

Het einde van de beschermende maatregelen en de opschortende moratoria op faillissementen. Een grondstoffen- en energiecrisis gevolgd door een inflatiepiek en een forse renteklim. De stevige loonindexeringen en explosieve kostenstijgingen. En een afkoelende economie tout court. Allemaal zijn het factoren die bijdragen aan een schijnbaar onstopbare faillissementengolf in ons land.

Steeds meer bedrijven kraken onder de oplopende druk en moeten de boeken neerleggen. Maar waar situeren de falingen zich precies? Hoe verhouden de cijfers zich tot de voorbije jaren? Hoeveel banen gingen verloren? En hoe is het gesteld in uw sector? De Tijd schetst de berg aan faillissementen in al zijn facetten.

Van januari tot en met september zijn 7.401 ondernemingen in ons land failliet verklaard. Dat blijkt uit de recentste statistieken die het statistiekbureau Statbel verzamelt bij de ondernemingsrechtbanken. Tegenover het gemiddelde voor dezelfde periode in de voorbije 15 jaar ligt het aantal faillissementen ruim 6 procent hoger.

Vooral in het tweede kwartaal van 2023 liep het verschil met dat langjarig gemiddelde in 2008-2022 op. Traditioneel piekte het aantal faillissementsvonnissen in juni: die maand was goed voor 1.092 falingen. Maar ook in september was het aantal faillissementen met bijna 1.000 hoog.