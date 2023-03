Helft Vlaamse dorpen heeft geen geldautomaat meer

Jaar na jaar neemt het afhalen en het gebruik van cash geld in ons land af, maar niet voor iedereen en niet overal is de tijd van contant geld voorbij. Hoewel banken dure geldautomaten liever kwijt dan rijk lijken te zijn blijven ze voor veel landgenoten broodnodig.

Nergens in Europa is de frustratie over het gebrek aan voldoende geldautomaten zo groot als bij ons, leert een rapport van de Europese Centrale Bank. Vooral voor kwetsbaren en mensen die niet op de digitale trein zitten, wordt het moeilijker om betalingen te doen.

Net daarom wil Demargne afdwingen dat iedereen een bankautomaat dicht bij huis moet vinden. Het ultieme compromisvoorstel van de regering stelt maximaal 2 kilometer van elke woning voor in steden en maximaal 5 kilometer in landelijke gebieden. In de tussengebieden moet in een straal van 3 kilometer voor elk huishouden een geldautomaat te vinden zijn.

Biedt Batopin soelaas?

Uit data-onderzoek van De Tijd blijkt nog maar eens hoe ongelijk de verdeling van de geldautomaten in ons land is. Van dorpskernen met nog negen afhaallocaties tot deelgemeenten waar bijna 6.000 inwoners geen enkele bankautomaat meer aantreffen. Bovendien dunt het aanbod verder uit. In twee jaar zijn netto 637 locaties geschrapt. Een op de zes locaties waar in maart 2021 nog een automaat stond, is geschrapt.

Vooral de klassieke grootbanken Belfius, KBC, BNP Paribas Fortis en ING snoeiden in hun netwerk, met tot 40 procent minder locaties dan twee jaar geleden. Met de Batopin-alliantie, het gemeenschappelijke netwerk van nieuwe CASH-punten, proberen de vier banken samen wel de pijn te verlichten. Voorlopig kunnen die automaten de verdwenen bekende namen echter niet opvangen.

Het aantal plaatsen in België waar geen geldautomaat meer te vinden is, neemt dan ook verder toe. In 25 gemeenten is er geen afhaalpunt meer. Zeven daarvan liggen in Vlaanderen, twee in Brussel.