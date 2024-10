Harris heeft de grootste kans om president te worden

Volgens de jongste berekeningen zou Harris 51 procent van de kiezers achter zich scharen, tegenover goed 49 procent voor de Republikeinse kandidaat Trump. Daarbij wordt geen rekening gehouden met stemmen op - in de VS erg kleine - derde partijen, die beide percentages sowieso nog naar beneden zullen duwen.

PollyVote kijkt daarvoor verder dan enkele opvallende politieke peilingen - die bijvoorbeeld na de onverwachte verkiezingszege van Donald Trump in 2016 als onbetrouwbaar bestempeld werden - en kiest voor een bredere aanpak. De onderzoekers combineren meerdere peilingen, aangevuld met deskundige inschattingen en historische trends, die zorgvuldig worden afgewogen. Zo ontstaat een handige leidraad in een felbevochten campagne waarin de voorspelde percentages erg dicht bij elkaar liggen.

In de aanloop naar de verkiezingen analyseert De Tijd de jongste peilingen en modellen. Wie verzamelt de meeste stemmen? Hoe presteren de kandidaten in de cruciale staten? En volstaat dat om het Witte Huis te veroveren? Een overzicht.

Bovendien publiceert PollyVote de cijfers inclusief een foutenmarge, de gekleurde banden in bovenstaande grafiek. Die tonen aan dat de verwachte resultaten voor beide kandidaten binnen een zeer brede vork liggen en daardoor mogelijk nog haasje-over kunnen spelen. Het slechtste scenario voor de Democraten geeft een uitslag van 49,4 procent aan, het beste 52,5 procent.

De race naar 270 kiesmannen

Stemmenpercentages laten zich in het Amerikaanse kiessysteem echter niet rechtstreeks vertalen in winst of verlies. De Amerikanen verkiezen hun president via een college van 538 kiesmannen. Elke staat krijgt een bepaald aantal kiesmannen toegewezen. In principe gebeurt dat gelijkmatig op basis van het aantal inwoners per staat, maar in de praktijk loopt het aantal burgers dat een lid van het kiescollege vertegenwoordigt uiteen van minder dan 200.000 tot meer dan 700.000.

Californië (54), Texas (40), Florida (30) en New York (28) wegen het zwaarst door, onder meer Alaska, Delaware en Wyoming (telkens 3) het minst. Met uitzondering van Maine en Nebraska geven alle staten hun kiesmannen volgens het 'winner takes all'-principe integraal aan de presidentskandidaat die er het meeste stemmen haalt. Wie over alle staten heen minstens 270 kiesmannen verzamelt, wordt de nieuwe president.

Dat verklaart waarom een presidentskandidaat die nationaal minder stemmen verzamelt via het spel van de kiesmannen toch president kan worden, zoals Trump in 2016 en George W. Bush in 2000.

PollyVote publiceert daarom ook de kans op uiteindelijke winst voor elke kandidaat, op basis van de logica van het kiescollege en de berekeningen per staat. Het toont hoe de kleine voorsprong in het absolute aantal stemmen voor Harris zich momenteel vertaalt in 60 procent kans op winst.