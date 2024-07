Vlaamse overheid zoekt miljarden voor ongeziene renovatiegolf van bruggen

Vooral de provincie Oost-Vlaanderen telt meer stokoude bruggen dan elders. Een op de vijf Oost-Vlaamse kunstwerken is gebouwd voor de jaren 60. De jaren 70 zijn in elke provincie goed voor het grootste percentage. In Vlaams-Brabant loopt dat cijfer op tot meer dan 42 procent, in West-Vlaanderen is het aandeel uit de jaren 70 met 24 procent het kleinst.

De meeste nieuwe bruggen, gebouwd na 2010, liggen in Oost- en West-Vlaanderen. De recente aanleg van de nieuwe A11-verbinding tussen Brugge en Knokke-Heist doet in zijn eentje de nieuwe infrastructuur pieken. Ook over en aan het Albertkanaal werden sinds 2010 meer dan 50 nieuwe bruggen geplaatst.