Voor onze visuele en datagedreven verhalen keken we met een brede blik naar het afgelopen jaar. Zo gingen we na waarom vooral kleine Vlaamse bedrijven de deuren moesten sluiten, hoe Saoedi-Arabië een dominante speler in het voetbal werd en naar waar uw gemeentebestuur het geld liet vloeien. 2023, het jaar waarin... Over elke snipper grond werd getwist Hoe we letterlijk naast elkaar samenleven en wat we met elke vierkante meter kunnen en willen doen liep dit jaar als rode draad door de heetste politieke hangijzers - van de bouwshift tot de stikstofnormen. In een welvarende regio als Vlaanderen wordt het almaar moeilijker de belangen van economie, bevolking en natuur met elkaar te verzoenen. Om een beter zicht te krijgen op die erg complexe puzzels brachten we in kaart hoe elk stuk Vlaamse grond vandaag gebruikt wordt, en waar de conflicten sluimeren.

Almaar meer bedrijven op de fles gingen Ondanks de hardnekkige inflatie, de rentestress en de politieke instabiliteit hield onze economie beter stand dan verwacht. Toch legde een recordaantal bedrijven dit jaar de boeken neer. De aanhoudende golf van faillissementen, ontstaan tijdens de covidshock en versterkt door de energiecrisis, rolt onstuitbaar door het ondernemingslandschap. Vooral caféhouders, aannemers en transporteurs gaan onderuit. We zoomen met de cijfers over de eerste negen maanden in op hoe vooral jonge, kleine en Vlaamse ondernemers meegesleurd werden in deze golf.

El Niño thermometers deed pieken Met recordtemperaturen op land en zee, dodelijke orkanen en desastreuze bosbranden was de klimaatverandering nooit zo zichtbaar als dit jaar. De Europese klimaatdienst Copernicus concludeerde begin november al dat 2023 het warmste jaar ooit wordt. De hoge gemiddeldes vallen deels te verklaren door El Niño. Dat weerfenomeen wordt gemeten boven een stukje van de Stille Oceaan, maar laat zich overal ter wereld voelen als het gaat om voedselzekerheid, economisch beleid en zelfs inflatiecijfers. El Niño is onvoorspelbaar, dat tonen metingen die teruggaan tot 1950. Maar we leggen uit dat de mogelijke gevolgen van het weerfenomeen overduidelijk zijn en dat we ze ook in 2024 zullen merken.

De elektrificatie op laadvrees botste De elektrificatie van ons wagenpark schakelde het afgelopen jaar een versnelling hoger. Aangejaagd door de explosieve groei van Tesla en de doorbraak van Chinese automerken in Europa, verdubbelde het aantal elektrische wagens. Te midden van die omschakeling weerklonk bij wagenbezitters almaar luider de vraag waar en hoe ze hun elektrische auto kunnen opladen. Hoewel steeds meer spelers laadpalen installeerden langs snelwegen en openbare parkings, is het afwachten of de infrastructuur de toegenomen vraag kan bijbenen. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) maakt zich sterk dat er tegen 2025 voldoende stopcontacten zullen zijn. De Tijd kruist de data over verwachtingen en verwezenlijkingen en brengt in kaart hoe ver uw gemeente al staat.

Gemeentefinanciën onder druk kwamen Bij de afsluiting van de jaarresultaten kregen de gemeentebesturen de rekening gepresenteerd van de aanhoudende inflatie en hogere rentes. Veel gemeenten zitten op hun tandvlees en kijken tegen stijgende kosten en duurdere leningen aan. De moeilijke financiële toestand is een belangrijke drijfveer voor de vele gemeentefusies die dit jaar afgeklopt werden, van Antwerpen tot Wingene. Maar weet u hoe uw gemeente ervoor staat? Op minder dan twaalf maanden voor de verkiezingen polsen we naar uw kennis van de financiële situatie in uw gemeente. Doe de test.

Saoedi-Arabië zijn plaats op het wereldtoneel opeiste Niemand kijkt nog echt op van de almaar hogere, duizelingwekkende bedragen die clubs neertellen voor (top)voetballers. Maar de transfermarkt biedt elk jaar vooral weer een boeiende blik op de onderlinge wedijver van ambitieuze naties. Niemand bleek deze zomer zo ambitieus als Saoedi-Arabië, dat zich bijna uit het niets ontpopte als voetbalgrootmacht. Aan de hand van data over meer dan 19.000 transfers in de voorbije 30 jaar schetsen we een beeld van een wereld waarin records al snel doorsnee worden.

Alleen wonen de norm werd De voorbije decennia vervelde het 'typische' gezin in ons land van een koppel met kinderen naar een huishouden van exact één persoon. In negen op de tien Belgische gemeenten zijn alleenwonenden de grootste groep, blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel. Met de almaar snellere vergrijzing als belangrijkste - maar zeker niet enige - verklaring. We tonen hoe de gezinnen in uw gemeente eruitzien en kijken naar de vragen over betaalbare woningen, aangepaste (thuis)zorg of fiscale rechtvaardigheid die die veranderingen oproepen.