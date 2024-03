Te veel ziekenhuizen zien te weinig kankerpatiënten

De behandeling van en zorg voor patiënten met kanker moet in ons land anders worden aangepakt: in kleine, lokale ziekenhuizen wat kan en in grotere, gespecialiseerde centra wat moet. Dat is in een notendop de verdeling waar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) samen met overheidsdiensten als het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV) naar streeft.

Het basisdoel van die concentratie is duidelijk: het niveau van kankerbehandelingen in België nog verhogen, zeker in het geval van complexe of zeldzame tumoren. Al in 2019 werden de eerste stappen in die richting gezet. Twee conventies die leidden tot een beperkte groep referentiecentra voor pancreas- en slokdarmtumoren traden die zomer in werking.

Onderzoek door De Tijd leert dat er in het UZ Brussel buiten die afspraken om nog steeds complexe kankeroperaties worden uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap en uit gesprekken met beleidsmakers die dicht bij het concentratiedossier staan. ‘Er zijn ziekenhuizen waarvan we weten dat ze patiënten behandelen en ingrepen doen zonder dat ze aan de voorwaarden voldoen', klinkt het bij topfunctionarissen van het RIZIV.

‘Ziekenhuizen die niet tot de conventie behoren, mogen die operaties niet meer uitvoeren. Zelfs niet als ze niet factureren.’ Frank Vandenbroucke Minister van Volksgezondheid (Vooruit)

Onder meer de vzw Kom Op Tegen Kanker reageert bezorgd op de praktijk. ‘We pleiten ervoor dat elk ziekenhuis zich aan de voorwaarden van de conventie houdt. Als dat niet gebeurt, verdwijnt de kwaliteitsgarantie en ontstaan er onduidelijkheden voor de patiënt, klinkt het.

Marc Noppen, de CEO van het Brusselse UZ, erkent dat er nog steeds pancreasoperaties plaatsvinden, maar spreekt tegen dat de kwaliteit er minder zou zijn. ‘Bij de start van de conventie zijn we, op basis van het minimumaantal ingrepen toen, uit de boot gevallen. Maar we hebben topchirurgen en een excellent team in huis, naast de heel gespecialiseerde behandelingen en een van de grootste onderzoekslabs.’

Toch nog toetreden?

De kosten van de ingrepen rekent het ziekenhuis naar eigen zeggen niet door aan de patiënt. ‘Wij nemen die extra kost voor onze rekening’, zegt professor Nouredin Messaoudi, pancreaschirurg in het UZ Brussel. Hij benadrukt dat het RIZIV hun operatiestatistieken kent en geeft aan dat de totaalcijfers de voorbije jaren hoger lagen dan in sommige referentiecentra. ‘Bovendien voldoen we ook aan alle andere kwaliteitscriteria. Op termijn hopen we dan ook erkend te kunnen worden.’

‘Ziekenhuizen die niet tot de conventie behoren, mogen die operaties niet meer uitvoeren. Zelfs niet als ze die niet aan het RIZIV of de patiënt factureren’, reageert minister Vandenbroucke afkeurend. Over mogelijke repercussies voor het UZ Brussel wil de minister niets kwijt. De situatie moet eerst verder grondig onderzocht worden, klinkt het.

Ook over een eventuele erkenning in de toekomst spreekt Vandenbroucke zich voorlopig niet uit. De vraag of en hoe nieuwe centra nog kunnen worden opgenomen, ligt nog op tafel. Een officiële aanvraag om alsnog tot de conventie toe te treden, diende het UZ Brussel naar eigen zeggen in 2023 in.

Vast staat dat de twee bestaande conventies ontegensprekelijk resultaat opleveren in de strijd tegen de versnippering van de kankerzorg. Zowel voor de pancreas- als voor de slokdarmchirurgie zijn de complexe operaties veel meer geconcentreerd dan vroeger.

Slokdarmchirurgie veel meer geconcentreerd dan vroeger Gemiddeld aantal operaties voor de periode 2010-2019 (voor conventie) en 2020-2022 (na conventie) Geconventioneerd ziekenhuis Voor conventie Na conventie

Tegelijk wijzen ook de eerste evaluatierapporten op vooruitgang wat de overlevingskansen van patiënten betreft. Die vaststellingen sterken experten én de minister in de overtuiging dat de ingeslagen weg naar meer concentratie de juiste is.

Hoofd- en halskanker als volgende

Maar er is meer nodig. De lijst met zeldzame en complexe kankertypes die volgens organisaties als het Kankerregister en Kom Op Tegen Kanker gebaat zijn bij referentiecentra is erg lang. Hoofd- en halstumoren staan als eerstvolgende op de planning van Vandenbroucke en het RIZIV.

De impact van een conventie voor hoofd- en halskankers op het Belgische ziekenhuislandschap is sowieso aanzienlijk, net als bij pancreas- en slokdarmkanker. Cijfers die De Tijd via de wet openbaarheid van bestuur opvroeg bij het RIZIV tonen hoe de ingrepen op die tumoren tot op vandaag verspreid zijn over zowat honderd ziekenhuizen.