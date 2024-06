Vooruit overtuigt rijkere gemeenten, Vlaams Belang het platteland: zo stemde Vlaanderen

Het exacte stemgedrag van rijke of arme kiezers, van mensen met een middelbaar of een universitair diploma en van jongere ten opzichte van oudere stemgerechtigden blijft federaal onbekend. Maar op het niveau van de gemeenten zijn al die gegevens wel beschikbaar. Zo weten we dat het gemiddelde inkomen van gezinnen in Sint-Martens-Latem of De Pinte twee keer hoger ligt dan in Sint-Jans-Molenbeek.

Maar wie haalde in welk type gemeenten de winst? En wie kreeg waar de klappen? Hoe groot is de invloed van het gemiddelde inkomen, het aantal kiezers met een migratieachtergrond of het opleidingsniveau van de stemgerechtigden? De Tijd legt het socio-economische profiel van de steden en gemeenten op de einduitslag voor het Vlaams Parlement en toont hoezeer het aantal stemmen daarmee samenhangt.

Hoe rijker inwoners, hoe beter N-VA scoort Gemiddeld percentage stemmen per partij en per inkomensklasse van de gemeenten. Q1 = 20% laagste inkomens, Q5 = 20% hoogste

Nog iets verder naar links weet vooral de PVDA te groeien in de 20 procent armste gemeenten. Het Vlaams Belang wint zowat overal, maar staat in verhouding tot de N-VA vooral sterker in armere gemeenten. De klap die Open VLD krijgt, is groot in de rijkere gemeenten, maar nog groter in de middenklassegemeenten.

De Vlaamse socialisten slagen erin hun terrein fors uit te breiden in vergelijking met 2019. Eerder dan in gemeenten met vooral lage inkomens boekt Vooruit groei in welgestelde gemeenten. Gemeenten in de rand rond Leuven - denk aan Herent, Rotselaar en Bierbeek - kleuren opvallend roder. Net daar moeten de liberalen van Open VLD hun grootste verliezen slikken.

In de steden en de gemeenten waar de inwoners gemiddeld het meeste verdienen ligt het aandeel N-VA-kiezers aanzienlijk hoger dan elders. De lichte verliezen die de partij op Vlaams niveau moet slikken, zijn wel iets meer uitgesproken in die rijkere steden en gemeenten. In Schilde, een van de 20 procent rijkste gemeenten van Vlaanderen, bijvoorbeeld haalt de N-VA nog altijd 45 procent van de stemmen, maar moet ze inboeten ten opzichte van de 50,8 procent in 2019.

Aandeel stemmen per partij en per inkomensklasse van de gemeenten. Q1 = 20% laagste inkomens, Q5 = 20% hoogste

Een combinatie van de N-VA, Vooruit en CD&V - de enige realistische coalitie met drie partijen op Vlaams niveau - haalt uitsluitend in de rijkere gemeenten een comfortabele meerderheid. Pas vanaf de op een na hoogste inkomensgroep komen de drie partijen aan meer dan 52 procent. In de armste gemeenten uit de laagste inkomensgroep komt die 'raketcoalitie' aan slechts 47 procent van de stemmen.

De verdeling van alle stemmen over de gemeentegroepen heen toont hoe fel de steden en de gemeenten met lagere inkomens verschillen van de rest van Vlaanderen en Brussel. Een eventueel links blok met Vooruit, Groen en de PVDA komt samen alleen in het kwintiel (elk van de vijf gelijke delen van een naar grootte gerangschikte reeks) armste gemeenten aan een score boven 30 procent.

Niet alleen de portefeuille en de rekeningen van de kiezer, ook de omgeving waar mensen wonen en leven hangt samen met het stemgedrag van afgelopen zondag. In tal van politieke discussies werd de kloof tussen stad en platteland de voorbije legislatuur meermaals scherp gesteld.

Op het Vlaamse platteland neemt het Vlaams Belang de leidende rol van CD&V over. Het verlies dat de christendemocraten moeten slikken, is in de dunbevolkte steden en gemeenten feller dan elders. Vooral in West-Vlaanderen, toch de provincie van Vlaams minister Hilde Crevits, is de klap groot. CD&V valt in de kieskring West-Vlaanderen met 5,6 procentpunt terug en verliest een Vlaamse zetel.

Het Vlaams Belang profiteert het meest en haalt de beste resultaten in de meest uitgestrekte gemeenten. In 2019 haalde de partij een derde meer stemmen in dunbevolkte dan in de dichtbevolkte gebieden. Dat verschil loopt nu op tot bijna de helft. Van alle demografische clusters in onze oefening boekt de partij haar grootste vooruitgang in de 20 procent dunst bevolkte gebieden.