In 2019 consumeerden de Belgen meer dan het dubbele van de CO 2 die ze produceerden. In de jaren 1990 en 2000 nam die consumptie van 'geïmporteerde CO 2 ' aanzienlijk toe, maar in het voorbije decennium is ze weer gedaald. Achter het gemiddelde per Belg schuilen wel grote socio-economische verschillen.

Van de eerste stapjes naar een spurt: hoe heeft België de klimaattransitie aangepakt?

De voorbije drie decennia is de uitstoot die in België werd geproduceerd globaal gezien gedaald, terwijl de economische activiteit wel toenam.

Die ontkoppeling van uitstoot en groei is begonnen met de geleidelijke overschakeling van steenkool en petroleum naar aardgas, dat minder schadelijk is. Tegelijk is de structuur van de economie veranderd: ijzer- en staalfabrieken verdwenen en maakten plaats voor dienstverlenende bedrijven.