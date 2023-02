De Vlaamse grond botst als nooit tevoren

Van de oververhitte stikstofdiscussie tot de kopzorgen over het mestactieplan: landbouwers en natuurorganisaties lagen het afgelopen jaar meermaals in de clinch. Vorige week reageerde de Boerenbond als door een wesp gestoken op de aankoop van landbouwgrond door het Agentschap Natuur en Bos, dat die wil bebossen. Ook de Vlaamse regering botste al meermaals over dossiers waar boeren en natuur elkaar tegenkomen.

De oppervlakte aan grasland in Vlaanderen gaat het snelst achteruit: tussen 2013 en 2019 verdween meer dan 20.000 hectare, die veelal omgezet werd in akkers en woningen. Een toename van bos is er amper, zelfs niet op de langere termijn. In vergelijking met begin jaren 90 is er in Vlaanderen zelfs minder bos. Landbouwinfrastructuur en -gebouwen daarentegen groeien wel en komen almaar dichter bij stukjes natuur te liggen.

De intensievere vorm van landbouw - minder maar grotere bedrijven - waarnaar de sector is geëvolueerd vormt een uitdaging voor de natuur. Boeren ondernemen, telen en kweken vaker op een boogscheut van bos, heide of water en hebben ontegensprekelijk een impact op het milieu. De strengere regelgeving om de natuurgebieden te beschermen, zowel lokaal als vanuit Europa, maakt haalbaar boeren vlakbij natuur bovendien moeilijker.

De bocht naar biologische landbouw neemt maar een kleine minderheid. In 2021 lieten amper 621 op de meer dan 23.000 land- en tuinbouwbedrijven zich als bioboer typeren. Eind 2021 maakt bio 1,6 procent van het volledige landbouwareaal uit.

Dat betekent niet dat de vele duizenden andere landbouwers en veetelers zonder respect voor de natuur in hun omgeving omgaan. De goede wil is er vaker wel dan niet, maar het ontbreekt aan een doordacht stappenplan of beleid waarin gezond ondernemen op het platteland en het beschermen van groen, bos en natuur op elkaar zijn afgestemd. In combinatie met rechtsonzekerheid en vergunningszorgen lijkt het erop dat boer en natuur nog wel even blijven botsen.