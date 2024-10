Hoe armer, diverser en stedelijker, hoe minder werd gestemd

Meer dan 1,8 miljoen Vlamingen mochten zondag stemmen, maar vonden het niet de moeite. Voor het eerst hadden ze daar wettelijk ook het recht toe, omdat de Vlaamse regering-Jambon de opkomstplicht heeft afgeschaft.

Is dat veel? Belangrijk om weten is dat ook in de tijden van opkomstplicht lang niet iedereen in het stemhokje kwam opdagen of geldig stemde. Zes jaar geleden bracht een op de acht al geen geldige stem uit door zich niet te melden in het kiesbureau, of blanco of op papier ongeldig te stemmen.

Zondag verdrievoudigde die groep. Alles samen stemde een op de drie Vlamingen niet. Een van de grote vragen is of dat de verkiezingsresultaten vertekende. In het debat op de openbare omroep VRT claimde Antwerps PVDA-boegbeeld Jos D'haese zondagavond dat vooral zijn kiespubliek - armer en diverser dan gemiddeld - niet is komen opdagen. N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dat volgens zijn indruk veel ouderen, die doorgaans conservatiever stemmen, thuisbleven.

Wie heeft gelijk? Voor een grondige analyse zijn uitgebreide kiezersonderzoeken nodig, die tijd vragen. Toch is op basis van de uitslag van zondag al een eerste analyse mogelijk, namelijk door het sociaal-economisch profiel van de Vlaamse gemeentes naast de lokale opkomst te leggen.

Hoe stemde uw gemeente? Volg de resultaten per gemeente en provincie op onze site. Volg het nieuws en de analyses in ons dossier over de gemeenteraadsverkiezingen.

Een eerste les is het verschil tussen de stad en het platteland. In kleine gemeentes, zoals het West-Vlaamse Mesen, het Vlaams-Brabantse Bever of het Limburgse Voeren, gingen meer dan acht op de tien inwoners stemmen. De uitschieters aan de andere kant, waar maar nipt meer dan de helft ging stemmen, zijn opvallend stedelijker, zoals Vilvoorde, Eeklo en Wemmel.

Dat beeld wordt bevestigd wanneer de 300 Vlaamse gemeenten volgens hun bevolkingsdichtheid worden ingedeeld in vijf groepen. In de dunstbevolkte groep bracht 67 procent van de kiezers een stem uit. In de dichtsbevolkte groep zakt dat percentage naar 62 procent.