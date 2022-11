Waar liggen de duizenden hectares bedreigde landbouwgrond?

In West-Vlaanderen, de provincie met de meeste landbouwgronden, zou bijna een tiende van het grasland in een teeltvrije strook van 6 meter vallen. In geen enkele van de vier andere provincies ligt dat cijfer hoger.

In Oost-Vlaanderen en Antwerpen boeten bij een buffer van 6 meter vooral de maïs- en de aardappelteelt aan oppervlakte in. In beide provincies gaat ongeveer 4,5 procent van het areaal verloren. De impact op het verbouwen van groenten en graansoorten schommelt zowel in West- en Oost-Vlaanderen als in Antwerpen rond 3 procent. In Limburg en Vlaams-Brabant zijn de verliezen voor alle teelten veel beperkter.

In euro's

De teeltvrije stroken treffen dus vooral grasland, veel meer dan de teelt van aardappelen, bloemkolen, boontjes of granen. Maar uitgedrukt in opbrengstverliezen is de impact op die laatste categorieën veel groter.

Als de duizenden hectares grond waarop nu nog aardappelen en groenten geteeld kunnen worden plaats moeten ruimen voor bufferzones, lopen de bedragen snel op. Dat blijkt uit een studie uit 2020 van de VLM, het ILVO en de Bodemkundige Dienst van België.

Bij teeltvrije stroken van 3 meter breed schat de VLM het totale opbrengstverlies in Vlaanderen op zo'n 13,2 miljoen euro, bij teeltvrije stroken van 5 meter gaat het al om 20,9 miljoen euro. Een scenario met 6 meter brede bufferzones werd niet in de studie opgenomen, maar het spreekt voor zich dat de opbrengstverliezen dan nog hoger liggen.

Per extra teeltvrije meter nemen de opbrengstverliezen lineair toe, zeggen de onderzoekers. Maar de ecologische winst, zoals de hoeveelheid meststoffen die rechtstreeks in het water terechtkomen, evolueert niet langer in dezelfde mate mee.

Terwijl de meemesthoeveelheid bij een opschuivende buffer van 0 naar 1 meter ten opzichte van de waterloop met 23.000 kilogram stikstof daalt, zakt dat verschil met bredere teeltvrije stroken naar 12.500 kilogram per extra meter. Het is dan ook de vraag of die baten de opbrengstverliezen voldoende compenseren.

Naar akkoord

Zoals gezegd zijn teeltvrije zones niet de enige maatregel die in de voorbereiding voor een nieuw mestactieplan op tafel liggen. Er kunnen ook nieuwe maximumgrenzen voor het bemesten komen en er zijn mogelijkheden om mest- en oogstmomenten te beperken in de tijd.

Zeker is wel dat de bufferstroken een essentieel deel zijn van de discussie tussen boeren en natuurorganisaties. Op hoeveel meter ze uiteindelijk uitkomen, zal de komende weken duidelijk worden.