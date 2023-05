Het kerkhof van de Noordzee

Dunlin Alpha is een van 62 gas- en olieplatformen in de Noordzee die niet meer actief zijn. Het gaat om bijna een op de tien olie- en gasplatformen. Tegen 2031 zal dat aantal nog fors oplopen, tot in de honderden ongebruikte platformen. Het grootste deel ligt in de Britse wateren. Het Verenigd Koninkrijk zou in de toekomst zo'n 306 platformen moeten opruimen, Nederland 192 en Noorwegen 136.

In het Britse deel van de Noordzee staat op zo'n 500 kilometer van de Schotse kust een olieplatform dat vanop de zeebodem 240 meter hoog is, ruim dubbel zo hoog als het Atomium. De vier poten en de betonnen basis van het Dunlin Alpha-platform wegen ruim 342.000 ton en kunnen 838.200 vaten olie stockeren. Sinds 1978 zijn er meer dan 522 miljoen vaten olie opgepompt. Maar de productie is intussen al bijna acht jaar gestopt.

Het is internationaal verplicht 'dode' platformen volledig af te breken, maar vaak is dat zo duur en complex dat eigenaars die klus uitstellen of de toelating krijgen van de bevoegde landen om grote delen achter te laten in de zee.

Pijpleidingen

Het kerkhof in de Noordzee is groter dan alleen die boorplatformen. Volgens internationale afspraken moeten alle aangeboorde putten definitief worden gedicht met cementpluggen en moeten pijpleidingen worden schoongespoeld en in de zeebodem worden begraven. Maar er liggen ook nog zo'n 8.500 kilometer aan ongebruikte pijpleidingen. Dat is 20 procent van alle leidingen in de Noordzee. Er zijn ook bijna 23.000 ongebruikte boorputten, of liefst 85 procent van alle putten.

23.000 85% van de ooit aangeboorde putten in de Noordzee blijft vandaag ongebruikt achter.

Die inactieve infrastructuur staat het vaakst in het Britse deel van de Noordzee, gevolgd door de Noorse en Nederlandse delen, en in veel mindere mate in de Deense en Duitse delen.

Dat blijkt uit The North Sea Investigations, een onderzoek van De Tijd en buitenlandse media in landen die aan de Noordzee grenzen. Met het Nederlandse Follow The Money en de Noorse omroep NRK hebben we voor het eerst in kaart gebracht welke olie- en gasinfrastructuur in de Noordzee staat, wat nog in gebruik is en wat al lang opgeruimd had moeten worden.

Dit artikel is de aftrap van The North Sea Investigations, een meerjarig internationaal onderzoek naar de botsende belangen op de Noordzee. Samen met onderzoeksjournalisten uit andere landen die aan de Noordzee grenzen, waaronder de Nederlandse nieuwssite Follow the Money en de Noorse omroep NRK, zet De Tijd de komende tijd de tanden in de publieke en de private interesses op de Noordzee.

We verzamelden data uit allerlei officiële registers, die we bewerkten en analyseerden met computerprogrammeerscripts en verrijkten met data uit handelsregisters. Want er heerst veel onduidelijkheid over wat precies in de Noordzee ligt. Verschillende instanties houden afwijkende lijsten bij. Geen ervan is compleet en de definities verschillen niet alleen per land, maar ook per instantie.