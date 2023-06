Van debat tot decreet: de Vlaamse parlementaire prestaties uitgespit

Dat de N-VA-fractie gemiddeld minder actief is, heeft deels te maken met de omvang ervan. Hoe meer volksvertegenwoordigers in één fractie, hoe meer het thematische werk verdeeld moet worden. Terwijl parlementsleden van een kleine fractie als de PVDA over een brede waaier onderwerpen vragen kunnen stellen, is de ruimte in een grote fractie beperkt. Dat laat N-VA'ers wel toe een diepere expertise op te bouwen.

'We zijn de leidende partij in de meerderheid, waardoor onze individuele parlementsleden af en toe minder zichtbaar zijn. Belangrijker dan de streepjes voor de parlementsleden is dat we de samenhang tussen de meerderheidspartijen bewaken en bewaren', zegt fractieleider Wilfried Vandaele. 'Wij hebben ook de meeste ministers met de meeste bevoegdheden, die zich in de eerste plaats profileren.'

Omdat ze meer carte blanche heeft, telt de oppositie gemiddeld meer ijverige parlementsleden dan de regeringspartijen. In de oppositie springt het hoge aandeel ijverige parlementsleden bij Groen in het oog: de helft stelt relatief veel vragen en is vaak te horen in parlementaire debatten.

Vlaams Belang heeft vooral veel vragenstellers, maar minder ijverige parlementsleden. Dat het verkiezingssucces een onverwachte instroom opleverde, is daar mogelijk niet vreemd aan. Voor de PVDA zijn de conclusies weinig representatief. De fractie bestaat maar uit vier leden. Een van hen, Onno Vandewalle, legde pas onlangs de eed af, waardoor hij nog niet veel vragen of tussenkomsten op de teller kan hebben.

De oppositie neemt veel initiatief, maar zonder succes

De volksvertegenwoordigers vormen ook de wetgevende macht. Ze kunnen voorstellen tot decreet, resoluties en moties indienen. Met zowel moties als resoluties kan het parlement aanbevelingen doen aan de regering. Met een motie kan ook het vertrouwen in de regering opgezegd worden. Het ene voorstel kost meer tijd en moeite dan het andere, maar in deze analyse wegen alle initiatieven even zwaar door. Conceptnota's en amendementen - zoals opmerkingen op decreten - laten we buiten beschouwing.