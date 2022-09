De rentestrijd van de centrale banken

Het omgekeerde - de rente verlagen - leidt ertoe dat we met z'n allen goedkoper kunnen lenen waardoor het economisch bestel weet te herstellen. De voorbije 15 jaar n de centrale banken, van de ECB in Europa tot de Fed in de VS, geregeld aan de renteknop. Al kwam daarmee lang niet altijd het antwoord dat bedrijven en consumenten verwachtten.

De Europese en Amerikaanse rente (2008-nu) ECB

FED

2008 - 2009: Na de ondergang van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers en de daarop volgende bankencrisis hakt de Europese Centrale Bank (ECB) in de rente om de economie voor (nog) groter onheil te behoeden. Tegen eind 2009 staat de rente nog op amper een kwart van 1 procent. De Federal Reserve volgt hetzelfde draaiboek en laat ook de Amerikaanse rente flink zakken.

2011: Begin 2011 doet de ECB een eerste schuchtere poging om het crisisbeheer achter zich te laten. Maar de Griekse schuldencrisis dijt in sneltempo uit en beleggers nemen ook schuldpapier van België en vooral Italië onder vuur. De ECB kan niet anders dan opnieuw in actie komen en brengt de rente op nul. ECB-voorzitter Mario Draghi heeft maar één doel: de eenheidsmunt redden, 'whatever it takes'.

2014: In de zomer van 2014 gaat de ECB nog een stap verder. In de strijd tegen het lonkende deflatiegevaar zet de centrale bank de rente voor het eerst negatief. Banken in Europa worden bijna manu militari verplicht de verstrekte cash in kredieten om te zetten en zo een beetje inflatie en prijsgroei te creëren.

2020: In de daaropvolgende jaren houdt de ECB de economie verder onder een stolp. Europa kampt lange tijd met trage groei en tal van andere economische graadmeters blijven op rood staan. Druppelsgewijs gaat de rente verder naar beneden. De Federal Reserve acht de Amerikaanse economie wel opnieuw sterk genoeg om het infuus van ultralage rentevoeten af te koppelen. Tussen 2016 en eind 2020 volgen renteverhogingen elkaar op.

2022: De inflatie loopt snel op door fors stijgende energieprijzen en een herstellende vraag die botst op 1.001 flessenhalzen in het aanbod. Centraal bankiers die in het najaar van 2021 de opstoot nog als 'tijdelijk' afdoen, beginnen de rente te verhogen. Terwijl de ECB de kat uit de boom kijkt geeft de FED de aftrap voor een reeks renteverhogingen.