Gaat ons land erop achteruit?

Van de covidpandemie tot de oorlog in Oekraïne. Van een ongeziene inflatie tot een pijlsnelle renteklim. Van het stikstofprobleem over een tekort aan leerkrachten, zorgpersoneel én plaatsen voor de opvang van asielzoekers tot onbetaalbaar geachte woningen en uitpuilende gevangenissen. En dat allemaal in een krappe budgettaire context.

Zowel de Vivaldi-regering met zeven partijen van premier Alexander De Croo (Open VLD) als de Vlaamse tripartite onder leiding van minister-president Jan Jambon (N-VA) werden de voorbije vijf jaar geconfronteerd met een schijnbaar onophoudelijke stroom aan crisissen.

Alle peilingen in de aanloop naar de verkiezingen van 9 juni wijzen op winst voor de radicale partijen, ten koste van de traditionele bestuurders. Zowel het Vlaams Belang op rechts als de PVDA op links lijkt het gevoel van onbehagen over de manier waarop ons land werd geleid te capteren en straks ook te verzilveren.

Waar komt dat ongenoegen vandaan? Zijn België en Vlaanderen er effectief minder goed aan toe dan in 2019? Hoe groot was de impact van de verschillende crisissen op ons land? Hoe denkt u dat we er vandaag voor staan? De Tijd schetst de stand van het land en vijf jaar beleid in zeven concrete, objectieve indicatoren.

Het herstel in 2021 zette ook in 2022, ondanks de Oekraïne- en energiecrisis, door, en ook vorig jaar groeide de Belgische economie nog. Eind 2023 lag het bbp per hoofd van de bevolking bijna 19 procent hoger dan in 2019. De impact van de coronacrisis gevolgd door de energie- en inflatiedruk zijn niet te onderschatten, maar algemeen gesproken ging de welvaart er in België wel stevig op vooruit.

De gevolgen van de pandemie en de lockdownperiodes op de economische activiteit in België waren niet min. Het bruto binnenlands product kreeg in 2020 een enorme klap: in vergelijking met een jaar eerder kromp het bbp per capita met ruim 4 procent, leren cijfers van de Nationale Bank.

...maar het bruto binnenlands product (bbp) veerde wel stevig op. Per inwoner steeg het Belgische bbp naar 49.540 euro.

...fors toegenomen. Tussen 2019 en 2023 groeide het tekort van ons land aan tot 26 miljard euro, ofwel 4,6 procent van het bbp.

...gestegen in vergelijking met 2019. Het reëele beschikbare inkomen per inwoner lag vorig jaar op 23.281 euro.

Veel meer dan de verschillende steunmechanismen heeft de automatische loonindexering in België de koopkracht van de gemiddelde Belg weten te stutten. Op 2022 na is het beschikbaar inkomen per Belg sinds de verkiezingen van 2019 elk jaar meer gestegen dan de levensduurte. Het reëele beschikbaar inkomen - het gemiddelde per inwoner gecorrigeerd voor inflatie - lag in 2023 hoger dan in 2019.

Afhankelijk van het eigen inkomensniveau, het sociaal statuut en zelfs de regio verschilde de mate waarin de koopkracht beter dan wel minder goed overeind bleef. Globaal gesproken is de koopkracht in België zeer goed beschermd, maar de steunmaatregelen kwamen vooral de hogere en de laagste inkomens ten goede. Bovendien creëerden prijsstijgingen van dagelijks gebruikte producten, zoals voeding, bij veel consumenten een groter gevoel van koopkrachtverlies dan het in werkelijkheid was.