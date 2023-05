De razendsnelle opmars van de voetbalholdings

Het is de opvallendste trend in het topvoetbal. Dat krijgt het aangezicht van een spinnenweb met clubs die via dezelfde eigenaar met elkaar verbonden zijn. Minstens 190 clubs maken deel uit van zo’n ‘multi-club ownership’-model (MCO), leert onderzoek van De Tijd. Wereldwijd is sprake van zeker 62 holdings die twee of meer clubs in portefeuille hebben. In de cijfers zitten zowel clubs die volledig onder controle staan van één partij maar ook die waarin een minderheidsparticipatie is genomen.

De cijfers liggen in lijn met het recentste jaarrapport van het kenniscentrum van de Europese voetbalbond UEFA. Dat vond wereldwijd meer dan 180 clubs die in 2022 een onderdeel waren van een netwerk in het profvoetbal. Het cijfer ligt opvallend hoger dan in 2012 (40) en in 2018 (ongeveer 100).

Het aantal MCO-clubs is vrijwel zeker een onderschatting. Van een aantal clubs is wellicht niet geweten dat ze in een netwerk zitten omdat hun eigenaar daar niet mee te koop loopt. De Tijd duikt in de belangrijkste consortia, hun clubs en waarom het multiclubmodel de komende jaren alleen maar populairder wordt in het topvoetbal.