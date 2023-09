Als 50 miljoen voor een voetballer normaal wordt

Vraag is hoe fel en hoelang de inflatie op de Europese en internationale transfermarkt kan blijven gaan. Naar verluidt weigerde PSG een astronomisch bod van 300 miljoen euro uit Saoedi-Arabië op de Franse superster Kylian Mbappé, terwijl er ook bedragen van ruim 150 miljoen euro circuleren rond Victor Osimhen, spits van Napoli en ooit actief in de Belgische competitie. Tegelijk schrijven almaar meer clubs gigantische afkoopclausules in nieuwe contracten van hun spelers, soms voor ettelijke honderden miljoenen.

De hogere inkomsten uit media- en tv-rechten, zowel voor binnen- als buitenlandse uitzendingen, drijven de uitgaven op het vlak van transfers en salarissen in het voetbal almaar hoger. Zeker voor de Engelse Premier League is die inkomstenstroom cruciaal. Een select kransje topclubs profiteert ook jaar na jaar van een zekere miljoenenstroom uit de Europese competities als de Champions League.

Tegelijk ontbeert het internationale voetbal een beperkende koepel zoals de grote Amerikaanse profcompetities in het basketbal, American football of ijshockey dat wel kennen. Door transfers af te schaffen, te werken met salarisplafonds en zowel inkomsten als talent te herverdelen over de clubs blijft het speelveld er veel evenwichtiger. In het voetbal zit de macht bij de verschillende voetbalbonden, de makelaars en de clubs, die laatste al dan niet als deel van grote holdings met meerdere teams of speeltje van steenrijke buitenlandse eigenaars.