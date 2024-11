De kritieke grondstoffen voor Europa's industriële toekomst

Om het economisch belang te berekenen, wordt bepaald in welke mate de Europese industrie een afnemer is van de grondstof in kwestie, hoe groot de toegevoegde waarde is van de bedrijven die het materiaal verwerken en of er eventueel alternatieven bestaan (en tegen welke kostprijs).

Zo komen de onderzoekers tot een eigen score. Er wordt een ondergrens van 2,8 gebruikt. Rechts van die lijn vinden we dus de grondstoffen met het grootste economisch belang voor de EU, met wolfraam als uitschieter.

Materialen met een groot economisch belang zijn daarom niet per se de grondstoffen die in grote hoeveelheden gebruikt worden. Soms verwerkt de hele Europese industrie er maar een paar ton per jaar van, maar is de grondstof moeilijk te vervangen of te recycleren en - vooral - onmisbaar in het productieproces.

Om een cijfer op het bevoorradingsrisico te kleven wordt gekeken naar het aantal landen dat de materialen kan leveren en welk deel van de markt ze vertegenwoordigen, maar ook naar handelsakkoorden en de politieke stabiliteit in de landen van oorsprong.

Ook daarvan wordt een score gemaakt. Europa hanteert een grenswaarde van 1. Zware zeldzame aardmetalen, een groep van tien relatief gelijkaardige chemische elementen die bijvoorbeeld ingezet worden bij de productie van magneten voor windmolens, zijn hier de uitschieter.

Materialen die hoger scoren dan beide grenswaarden worden als 'kritiek' beschouwd en staan dus op de CRMA-lijst. We vinden er heel wat van de chemische elementen uit de tabel van Mendelejev terug, maar evengoed mineralen als veldspaat en fosforiet, grondstoffen die uit meerdere chemische elementen bestaan.

Daarmee is onze lijst nog niet compleet. Want de EU zet ook sommige grondstoffen die als 'strategisch' bestempeld worden automatisch op de lijst. Het zijn materialen die cruciaal zijn in de groene en digitale transitie. Zo scoren koper en nikkel eigenlijk erg laag als het op het criterium bevoorradingsrisico, maar die grondstoffen zijn onmisbare onderdelen bij de productie van batterijen en elektrische kabels.

In opdracht van de Vlaamse overheid bracht het onderzoeksinstituut Vito dit jaar ook voor het eerst in kaart hoe de 86 onderzochte grondstoffen in een Belgische context scoren. Niet elk materiaal wordt hier even vaak verwerkt en België heeft soms andere leveranciers dan grotere Europese landen. De materialen verschuiven dus op de beide assen.

Dat maakt de Belgische lijst met 27 materialen iets korter dan de Europese omdat sommige materialen hier onder beide grenswaarden zitten.